Антитеррористические учения прошли в образовательных учреждениях Подмосковья

Перед началом учебного года в Подмосковье прошли антитеррористические тренировки. Участие в них приняли более трех тысяч образовательных учреждений, сообщили в региональном управлении безопасности.

На учениях сотрудники отработали алгоритм действий при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства. Во время тренировки также актуализировали план взаимодействия с силовыми структурами, провели дополнительные инструктажи с работниками детских садов, школ и колледжей и обеспечили исправность инженерно-технических средств охраны.

«Все участники процесса лучше понимают свои роли и ответственность в случае чрезвычайной ситуации, а отработка сценариев помогает снизить уровень стресса и паники в реальной опасности», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

Кроме того, к проведению подключились оперативные штабы региона и муниципалитетов. В их состав вошли представители областных Минобразования и Минсоцразвития, аппарата АТК, МЧС, МВД, Росгвардии и других ведомств.

В подмосковном управлении безопасности добавили, что перед линейками все школы дополнительно обследуют. В День знаний задействуют правоохранителей, представителей казначейства и народных дружин. Меры безопасности обеспечат в полном объеме и так, чтобы они не помешали праздничной атмосфере.