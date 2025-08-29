Антитеррористические учения прошли в образовательных учреждениях Подмосковья
Перед началом учебного года в Подмосковье прошли антитеррористические тренировки. Участие в них приняли более трех тысяч образовательных учреждений, сообщили в региональном управлении безопасности.
На учениях сотрудники отработали алгоритм действий при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства. Во время тренировки также актуализировали план взаимодействия с силовыми структурами, провели дополнительные инструктажи с работниками детских садов, школ и колледжей и обеспечили исправность инженерно-технических средств охраны.
«Все участники процесса лучше понимают свои роли и ответственность в случае чрезвычайной ситуации, а отработка сценариев помогает снизить уровень стресса и паники в реальной опасности», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.
Кроме того, к проведению подключились оперативные штабы региона и муниципалитетов. В их состав вошли представители областных Минобразования и Минсоцразвития, аппарата АТК, МЧС, МВД, Росгвардии и других ведомств.
В подмосковном управлении безопасности добавили, что перед линейками все школы дополнительно обследуют. В День знаний задействуют правоохранителей, представителей казначейства и народных дружин. Меры безопасности обеспечат в полном объеме и так, чтобы они не помешали праздничной атмосфере.