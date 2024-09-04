Антитеррористические учения прошли в гимназии № 1 в Волоколамске

Фото: Телеканал «360»

Антитеррористические учения провели в гимназии № 1 в Волоколамске. На выполнение всех задач у бойцов Росгвардии ушли считаные секунды.

По легенде, сотрудник охраны пропустил на территорию школы троих неизвестных, которые представились строителями. Дальше террористы проникли в класс через незапертые двери запасного входа. После с помощью «тревожной кнопки» был вызван наряд полиции и Росгвардия.

«Сотрудники охраны, сотрудники Росгвардии отработали на „пять“: четко, слаженно — все прошло замечательно», — отметил заместитель директора по безопасности гимназии № 1 Олег Тарасов.

Недюжинную выдержку и стрессоустойчивость продемонстрировали и педагоги гимназии: в общий чат мгновенно ушло сообщение о террористической атаке, а оказавшиеся в соседних помещениях быстро и без паники забаррикадировали входные двери. В рамках прошедших антитеррористических учений была смоделирована и еще одна нештатная ситуация: «атака» беспилотников на школу.

«Мы все хотим, чтобы наши дети в безопасных условиях учились и жили. Сегодня в наших школах прошли эти учения, к которым была проделана огромная работа по подготовке», — отметила заместитель главы Волоколамского городского округа Марина Марнова.

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