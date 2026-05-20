Антитеррористические учения прошли в филиале РАНХиГС в Красногорске

Педагоги и учащиеся Московского областного филиала Президентской академии, а также медики, спасатели и силовики совместно отработали порядок действий в случае возникновения террористической угрозы. Такие масштабные учения провели в вузе впервые.

По легенде трое неизвестных с оружием ворвались в здание. Охрана нажала тревожную кнопку. По зданию разлетелись звуки системы оповещения. Раздались выстрелы. Преподаватели и студенты забаррикадировали двери аудиторий.

«У нас проходила обычная лекция, мы сидели и слушали преподавателя, как вдруг раздались громкие звуки. Преподаватель выбрал меня и моего друга, подсказал нам перекрыть двери и спрятаться. Мы успешно справились, слышали крики, выстрелы, было задымление», — рассказал один из студентов.

Далее в здании начался «пожар». Участникам тренировки пришлось вспоминать, как следует вести себя во время задымления. Советами помогали профессиональные пожарные.

Итоги совместного мероприятия обсудили на совещании местного штаба. В целом прошедшие учения специалисты оценили на «отлично».