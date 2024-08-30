Антитеррористические учения прошли в 15 школах Солнечногорска

Всероссийские антитеррористические учения провели в 15 школах Солнечногорска в преддверии нового учебного года. Участие приняли работники школ и сотрудники охраны, силовые структуры муниципалитета и отдел надзорной деятельности округа.

На базе Тимоновской школы отработали действия при вооруженном нападении и захвате преступника, а также при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге.

«Все службы и подразделения школы показали высокий уровень подготовки и слаженную работу. Хочу выразить благодарность всем участникам учений за их профессионализм, ответственность и самоотверженность. Благодаря вашей работе мы можем быть уверены в обеспечении безопасности всех учащихся и персонала школы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.