Антитеррористические тренировки провели в школах Подмосковья

В образовательных учреждениях страны 18 августа прошли всероссийские тренировки по антитеррористической защищенности. В них участвовали педагоги, сотрудники охраны и представители силовых ведомств, которые проверили готовность к действиям при различных угрозах. ряд мероприятий провели в школах Подмосковья.

Сценарии максимально приблизили к реальным. Участники отрабатывали действия при проникновении вооруженных людей, захвате заложников, поджоге с использованием горючих жидкостей и обнаружении беспилотников. Отдельно специалисты проверили порядок работы после получения сигнала «ракетная опасность».

В Егорьевске во время тренировки проверили взаимодействие между различными службами, а также работу систем оповещения. В Одинцове на территории Успенской школы сотрудники МЧС, Росгвардии и МВД провели инструктажи для работников учреждения.

В Рузе учения провели на базе школы № 2. Сначала по сценарию произошло возгорание, после чего к зданию прибыл пожарный расчет. Затем специалисты отработали ситуацию с проникновением злоумышленников: сотрудники Росгвардии ликвидировали условную угрозу и освободили заложников.

Кроме того, участники тренировки проверили алгоритм действий при обнаружении беспилотного летательного аппарата. Территорию сразу взяли под контроль, а сведения о происшествии передали экстренным службам.

Организаторы отметили, что регулярные тренировки помогают отрабатывать порядок действий при возникновении опасных ситуаций.