Антитеррористическая комиссия прошла в Подольске

Подольск готовится к 1 сентября и к единому дню голосования. Накануне профильные специалисты отчитались об усилении мер безопасности в округе, в том числе на избирательных участках и в школах.

До начала учебного года в образовательных учреждениях проведут комплекс дополнительных мероприятий по усилению антитеррористической защищенности. Специалисты УМВД России, МЧС и кинологической службы проверят территории учреждений и организуют инструктажи с работниками.

Кроме того, жителей Подольска ждет трехдневное голосование. Оно пройдет с 12 по 14 сентября в 139 избирательных участках.

«Из 86 зданий, в которых располагаются избирательные участки, 67 зданий оснащены стационарными рамками металлодетекторов. То есть, всего стационарными рамками оснащены 113 УИК, а в остальных имеются ручные металлодетекторы», — прокомментировала председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова.