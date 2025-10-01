Антинаркотический месячник прошел в школах Лосино-Петровского округа

В Лосино-Петровском округе завершился антинаркотический месячник. В течение сентября в школах и детских садах округа была проведена масштабная профилактическая работа.

Его главная цель — донести до подрастающего поколения простую и важную истину: психоактивные вещества способны разрушить все, а здоровый образ жизни — это основа счастливого будущего.

Всего состоялось более 50 мероприятий, в которых приняли участие около 7 550 обучающихся, воспитанников и 845 родителей.

В рамках месячника прошли спортивные соревнования, выставки рисунков и плакатов, тематические классные часы и социально-педагогическое тестирование, беседы с инспектором отдела по делам несовершеннолетних о правонарушениях и ответственности, — встречи родителей с врачом-наркологом, просмотры тематических фильмов и социально-психологические тренинги.

«На днях мы посетили тематическую выставку рисунков и плакатов в Биокомбинатовской школе, где пообщались с ребятами и педагогами. Прививать здоровый образ жизни подрастающему поколению надо с самого раннего детства. Это профилактика разных инфекций и заболеваний и, прежде всего, наркомании», — подчеркнула учитель изобразительного искусства и социальный педагог Биокомбинатовской школы Галина Мележик.

Работа по профилактике и пропаганде здорового образа жизни в округе продолжится.