Антинаркотическая акция для молодежи прошла в Солнечногорске

Ежегодная акция «Молодежь за ЗОЖ», организованная в формате интерактивной игры, прошла в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Участниками мероприятия стали команды гимназии № 6 и колледжа «Подмосковье».

Команды соревновались в создании видеороликов на тему «Молодежь и ЗОЖ», принимали участие в тематической викторине и выполняли командообразующие задания. Вопросы викторины были направлены на информирование участников о негативных последствиях употребления психоактивных веществ, а также о наказаниях, предусмотренных за хранение и распространение наркотиков.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Огоньки» из колледжа «Подмосковье», второе место досталось команде «Здоровый ритм» из гимназии № 6, а третье место заняла команда «Жизнь» из колледжа «Подмосковье».

«Акция „Молодежь за ЗОЖ“ уже стала традиционной. Ее проводят на протяжении семи лет. Подростковый возраст очень уязвимый и я рада, что мы можем в игровом формате донести до молодежи всю опасность и плачевные последствия от наркотических веществ», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.