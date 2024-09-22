Антикризисную бизнес-лекцию прочитали для предпринимателей из Павловского Посада

Исполнительный директор Московского областного фонда микрофинансирования, практик Николай Пилецкий провел мастер-класс «Управление бизнесом на основании цифр» для предпринимателей из Павловского Посада. Бизнесмены также узнали про меры поддержки, которые работают в округе.

Заместитель главы округа Филипп Ефанов провел встречу на базе Восточной торгово-промышленной палаты в Павловском Посаде. В ней приняли участие опытные предприниматели и участники проекта «Начни свой бизнес», которые только выбирают направление. Замглавы рассказал про действующие меры поддержки и приоритетные направления.

Финансист-практик Николай Пилецкий организовал мастер-класс «Управление бизнесом на основании цифр» и показал пять финансовых инструментов, с помощью которых можно вывести предприятие из кризиса.

«Уверен, что подобные встречи являются отличным способом коммуникации между предпринимателями, инфраструктурой поддержки бизнеса и органов местного самоуправления», — сказал Филипп Ефанов.

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