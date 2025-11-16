Антигололедная обработка дорог началась в Можайске

Комбинированная дорожная машина приступила к работе на дорогах Можайска. С ее помощью обеспечивают безопасность автомобилистов при заморозках.

Такая машина заменила сразу несколько единиц техники. Она одновременно сметает снег и убирает наледь, а также проводит антигололедную обработку.

Этот автомобиль компактен. Он без труда совершает маневры на узких улицах и во дворах домов. Им управляют сотрудники Единого дорожно-транспортного центра.

Подобную уборку проводят в Можайском округе регулярно. Ее ведут даже ночью.

Ранее мы рассказывали о том, что в Можайске последствия снегопада устранили несколько десятков единиц техники и более 150 рабочих. Дорожные службы подключили к работе 11 комбинированных дорожных машин, которые начали обработку основных транспортных артерий округа.