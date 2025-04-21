Городской округ Балашиха станет одной из ключевых площадок третьего Международного антифашистского конгресса «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!», который состоится 30 апреля. Это масштабное событие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области и в ряде других значимых локаций, включая Музей войск ПВО в Балашихе.

Инициаторами и организаторами конгресса выступают Министерство обороны России при поддержке Министерства иностранных дел, Национальной академии наук и ряда общественных организаций. Главная цель мероприятия — сохранение исторической правды о роли Советского Союза в разгроме фашизма и укрепление международного единства в борьбе с неонацизмом и его проявлениями.

Программа конгресса включает пленарное заседание с участием руководства Минобороны России и работу четырех тематических секций, посвященных вопросам противодействия нацизму. Обсуждения затронут исторические параллели, культурный фронт, роль средств массовой информации, а также вовлечение молодежи в патриотическое воспитание.

Особое значение имеет выбор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе в качестве одной из шести центральных площадок для проведения научно-практических конференций. Здесь планируется сосредоточить внимание на сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и борьбе с попытками фальсификации истории.