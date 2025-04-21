Антифашистский конгресс Минобороны РФ пройдет в музее войск ПВО в Балашихе
Городской округ Балашиха станет одной из ключевых площадок третьего Международного антифашистского конгресса «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!», который состоится 30 апреля. Это масштабное событие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области и в ряде других значимых локаций, включая Музей войск ПВО в Балашихе.
Инициаторами и организаторами конгресса выступают Министерство обороны России при поддержке Министерства иностранных дел, Национальной академии наук и ряда общественных организаций. Главная цель мероприятия — сохранение исторической правды о роли Советского Союза в разгроме фашизма и укрепление международного единства в борьбе с неонацизмом и его проявлениями.
Программа конгресса включает пленарное заседание с участием руководства Минобороны России и работу четырех тематических секций, посвященных вопросам противодействия нацизму. Обсуждения затронут исторические параллели, культурный фронт, роль средств массовой информации, а также вовлечение молодежи в патриотическое воспитание.
Особое значение имеет выбор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе в качестве одной из шести центральных площадок для проведения научно-практических конференций. Здесь планируется сосредоточить внимание на сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и борьбе с попытками фальсификации истории.