Антиалкогольный рейд провели в Истре

Рейд организовали после полученных от местных жителей жалоб о торговле спиртными напитками в запрещенное время. По словам горожан, алкоголь также продавали несовершеннолетним без проверки документов. Сотрудники полиции под видом покупателей приобретали в магазинах спиртное после 23:00 и снимали происходящее на камеру. Владелица двух точек, которые находятся недалеко от железнодорожной станции «Истра», отрицала предъявленные обвинения.

Всего во время рейда в четырех магазинах выявили нарушения действующего законодательства, в том числе это и торговля алкоголем без лицензии. Сейчас там проводят проверку.

Такие рейды проходят не только в Истре, но и во всех муниципалитетах Подмосковья. Во время проверок предпринимателям напоминают о мерах ответственности за нарушение законодательства в сфере продажи алкоголя.