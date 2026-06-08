Ансамбли из Серпухова получили награды на областном этапе «Студвесны»

Творческие коллективы Губернского колледжа триумфально выступили на региональном этапе «Студенческой весны Подмосковья — 2026». Гала-концерт и церемония награждения прошли 7 июня во дворце культуры в Жуковском.

Вокальная студия «Ветер перемен» завоевала Гран-при с композицией «За тихою рекою». Лауреатами I степени стали К. М. Водолазская, В. Д. Гарчу, а также студия «Ветер перемен» с джазовым номером «I Got Rhythm».

Два Гран-при получил ансамбль танца «Славянский лик» — за номера «Толчея» и «Арборские женихи». Театр теней «Ультрамарин» стал лауреатом I степени с постановкой «Подмосковные вечера», а коллектив «Феникс» — лауреатом III степени с номером «Зима».

Ансамбль ложкарей «Иван да Марья» получил звание лауреата I степени с композицией «Березки и рябины». Театр моды «Вступление» стал лауреатом I степени с коллекцией «Россия медовая».

Победители регионального этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Хабаровске.