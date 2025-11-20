Ансамбль «Василек» из Истры стал лауреатом фестиваля в Калининграде

Образцовый коллектив Хореографический ансамбль «Василек» Онуфриевского Дома культуры недавно вернулся с незабываемого фестиваля в Калининграде. Там он представил свои лучшие номера и завоевал сердца зрителей.

На Всероссийском фестивале-конкурсе танцевального искусства «Магия движения» коллектив представил номера, которые не оставили равнодушным ни одного зрителя и профильное жюри. Ребята завоевали четыре награды: два диплома лауреата II степени и два диплома лауреата III степени. Отметим, что каждый из них вручили за разные творческие номера.

Кроме того, образцовый коллектив Хореографический ансамбль «Василек» не только смог выступить перед титулованным жюри, но и познакомиться с другими участниками конкурса, посетить исторические места Калининграда и изучить культуру старинного города.