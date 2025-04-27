Ансамбль танца «Росинка» в Балашихе отметил 40-летие

Коллектив поздравил глава городского округа Сергей Юров. Он побывал на концерте, где выступили ученики ансамбля, а в конце — их родители.

Ансамбль танца «Росинка» создан в Доме культуры «Чайка» в 1985 году. Здесь воспитывают артистов от 4 до 18 лет. В 2001 году ему присвоили звание «Образцовый», а в 2024 году он вошел в пятерку лучших хореографических коллективов Подмосковья. «Росинка» — обладатель большого количества наград, в том числе международных.

«Дорогие артисты, педагоги, родители! Ваш труд, энергия и любовь к искусству вдохновляют. Желаю „Росинке“ новых творческих побед, ярких выступлений и еще больше счастливых моментов на сцене!», — сказал Сергей Юров.

На протяжении многих лет руководит коллективом заслуженный работник культуры Московской области Екатерина Козлова.