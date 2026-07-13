Ансамбль танца из Серпухова завоевал Гран-при международного фестиваля в Баку

Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа стал обладателем Гран-при международного многожанрового фестиваля-конкурса «Мост дружбы», который прошел в Баку. Коллектив также завоевал пять дипломов первой степени и два диплома второй степени в различных номинациях.

Коллектив представил Россию на фестивале в рамках соглашения о международном сотрудничестве с Детско-юношеским центром развития. Победа ансамбля стала подтверждением высокого уровня отечественной хореографической школы.

Фестиваль «Мост дружбы» объединил творческие коллективы из Азербайджана, Турции, Кипра, Казахстана, Северной Осетии и России. Выступления участников оценивало международное жюри, в состав которого вошли специалисты из Азербайджана, Грузии, Ирана, Киргизии, Молдовы, Северной Осетии и Украины.

Ансамбль «Славянский лик» получил высокие оценки жюри благодаря исполнительскому мастерству, технической сложности номеров и оригинальности постановок. По итогам конкурса коллектив стал обладателем главной награды фестиваля — Гран-при.

Кроме того, ансамбль удостоен пяти дипломов первой степени и двух дипломов второй степени в различных номинациях.

По итогам фестиваля члены жюри пригласили коллектив принять участие в международном конкурсе, который состоится в 2027 году в Киргизии. Приглашение стало признанием высокого профессионального уровня ансамбля и его успешного выступления на международной сцене.