Ансамбль «Светлица» в Солнечногорске отметил 30-летие творческой деятельности

Ансамбль народного танца «Светлица» из Солнечногорска 25 апреля отметил 30-летний юбилей. Праздничный концерт прошел на сцене дома культуры «Выстрел», где коллектив продемонстрировал свои достижения.

В программу вошли 25 постановок, отражающих культуру разных народов мира. Зрителям показали танцы, вдохновленные русскими, белорусскими, китайскими, татарскими, корякскими и другими культурами.

Среди гостей мероприятия были заслуженный работник культуры России и почетный гражданин Солнечногорска Сергей Волошнюк и депутат от «Единой России» Владимир Дацюк.

«Все объять невозможно — в нашем репертуаре огромное количество танцев. Но мы постарались выбрать самое разнообразное, разножанровое, красочное, показать, что мы умеем, и удивить зрителя. Для участников танцы не являются основным видом деятельности: они работают в милиции, туризме, связаны с космосом, есть инженеры и строители. Но они отдают себя танцам, как профессионалы. Это очень важно. Я их очень сильно люблю и горжусь», — отметила балетмейстер ансамбля народного танца «Светлица» Елена Пряхина.

Ансамбль «Светлица» был основан в 1996 году профессиональными хореографами — заслуженным артистом России Владимиром Пряхиным (награду ему вручал лично президент Владимир Путин) и его супругой Еленой. В начале в коллективе занимались около 70 человек. За годы существования ансамбль завоевал множество наград, включая Гран-при и звания лауреатов всероссийских и международных конкурсов, а также выступал в разных регионах России и за рубежом — в Болгарии, Венгрии и Македонии.