Ансамбль «Славянский лик» из Серпухова завоевал Гран-при на международном фестивале

8 февраля Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“» Губернского колледжа из Серпухова принял участие в III Международном многожанровом фестивале-конкурсе «ART-Пульс». Мероприятие прошло во Дворце культуры имени В. И. Ленина, и по его итогам ансамбль под руководством Джамили Старостиной получил Гран-при и пять званий лауреатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Высокие результаты показали следующие номера: «Монгольская статуэтка» в исполнении Евы Васильченковой, «Эрзяночка» в исполнении Варвары Карабановой, танец ставропольских казаков «Ой, на горке», танец на хореографическом материале Костромской области «Толчея», а также дебютный номер коллектива «Озорные дробушки».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что артисты ансамбля регулярно достигают высоких результатов на творческих конкурсах различного уровня.