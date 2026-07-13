Ансамбль «Славянский лик» из Серпухова стал победителем на международном фестивале «Мост дружбы»

С шестого по одиннадцатое июля Образцовый коллектив «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа городского округа Серпухов представил Россию и стал победителем на международном многожанровом фестивале-конкурсе „Мост дружбы“ в Баку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Под руководством хореографа Джамили Старостиной «Славянский лик» завоевал Гран-при фестиваля-конкурса «Мост дружбы». Кроме того, коллектив получил пять дипломов первой степени и два диплома второй степени в различных номинациях.

Фестиваль «Мост дружбы» стал площадкой для культурного обмена. Конкурс собрал молодых исполнителей из разных стран, включая Азербайджан, Турцию, Кипр, Казахстан, Северную Осетию и Россию.

Выступления оценивало международное жюри, в состав которого вошли эксперты из Молдовы, Киргизии, Украины, Северной Осетии, Грузии, Ирана и Азербайджана. По итогам конкурса ансамбль «Славянский лик» получил приглашение участвовать в следующем фестивале, который пройдет в 2027 году в Киргизии.