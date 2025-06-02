Ансамбль русской песни из Чехова завоевал Гран-при международного конкурса

Ансамбль русской песни «Подмосковный сувенир» ярко закончил творческий сезон 2024–2025 года, отличившись на шестом международном конкурсе «Палитра старых мастеров». В нем поучаствовали коллективы из Белоруссии, Нидерландов, ОАЭ, Китая, Турции и России.

В Серпуховском историко-художественном музее состоялось мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников. Это стало значимым событием в культурной жизни Подмосковья.

На вечере звучала музыка эпохи барокко и классицизма, а также народные мотивы. Творческий коллектив из муниципального округа Чехов представил свою программу на Гала-концерте фестиваля, исполнив песни без аккомпанемента.

Отметим, что конкурс проводится для поддержки и стимулирования творческого роста одаренных детей из России и других стран, независимо от их социальных категорий.