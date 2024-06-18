Ансамбль «Росток» из Химок победил во всероссийском танцевальном конкурсе

Хореографический ансамбль «Росток» из химкинской Центральной школы искусств получил звание лауреата II степени. Ребята выступили в финале этапа конкурса-фильма «Национальное достояние России» в номинации «Народно-стилизованный танец» 13-15 лет.

Соревнования прошли в столице на сцене Большого концертного зала Main Stage Арен и в павильонах Мосфильма.

«Хореографический ансамбль „Росток“, войдя в состав лауреатов конкурса, достойно представил свою танцевальную программу. Наши артисты были включены в спектакль с зарисовками „Башкирские красавицы“, „В стиле Фламенко.Тьетос“, а также стали участниками сцен „Течет речка“ и „Моя Россия“», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Участие в авторской постановке «От Руси до России» приняли свыше 100 творческих коллективов со всей страны. Также состоялся гала-концерт. Оценивали старания конкурсантов жюри: Сергей Мельников, Геннадий Минх, Владимир Моисеев, Светлана Герасимович и Юрий Деревягин.

«Центральная детская школа искусств в Химках уже давно завоевала авторитет одного из наиболее успешных творческих учебных заведений России. Для многих молодых людей школа становится настоящим творческим домом, где можно раскрыть свои способности и стать профессиональным артистом», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Хореографический ансамбль «Росток» собрали в 2002 году в школе искусств. Его участники традиционно участвуют в конкурсах и фестивалях как регионального, так и всероссийского уровня.

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