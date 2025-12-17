Ансамбль «Рассвет» из Подольска завоевал награды на всероссийском конкурсе

Подольск представлял ансамбль народного танца «Рассвет» из Дома культуры имени 1 мая. Воспитанники Людмилы Юшиной получили первые места в трех номинациях и денежный грант за высочайшее исполнительское мастерство и преданность народным традициям.

Коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» в возрастной категории 13-15 лет, смешанной группе до 17 лет и дуэте. Дополнительным признанием стало вручение специального диплома «За верность народным традициям», а также денежного гранта от президента культурного фонда «Алые паруса» Александра Минина.

Ансамбль также получил приглашение на престижный закрытый грантовый конкурс «Кубок победителей», который пройдет осенью 2026 года и соберет лучшие коллективы этого сезона.