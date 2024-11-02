Ансамбль «Рассвет» из Котельников стал лауреатом творческого фестиваля

Ансамбль народного танца «Рассвет» выступил на окружном фестивале «Народные истоки». Коллектив завоевал звания лауреатов первой и второй степени за свои яркие хореографические постановки.

Мероприятие собрало более четырехсот участников, которые представили свои номера в танце, песне и фольклоре. Ансамбль «Рассвет» продемонстрировал три хореографические композиции: «Сударыня», «Гуляй село весело» и «Заплетись плетень».

Две из них — «Сударыня» и «Гуляй село весело» — получили звания лауреатов второй степени, а композиция «Заплетись плетень» была удостоена звания лауреата первой степени. Талант и мастерство участников ансамбля «Рассвет» были по достоинству оценены как зрителями, так и жюри фестиваля.

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