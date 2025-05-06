Ансамбль «Радость» из Наро-Фоминска отметил юбилей

В округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию ансамбля танца «Радость». Свой юбилей коллектив отметил на сцене хореографической школы имени Ирины Зайцевой, собрав вместе бывших и нынешних участников, их родных и зрителей.

Празднование юбилея началось в холле школы, где развернулась выставка архивных фотографий, рассказывающих об истории и достижениях ансамбля. На экране транслировалась старая кинохроника, запечатлевшая яркие моменты выступлений коллектива разных лет. Коллектив отметил свой 75-й день рождения в Международный день танца.

История ансамбля «Радость» началась в послевоенные годы, когда при местном шелковом комбинате был открыт небольшой танцевальный кружок. Уже тогда он пользовался большой популярностью среди жителей и стал настоящим центром притяжения для талантливых и увлеченных танцем людей.