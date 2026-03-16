Ансамбль народной песни «Радушие» в Воскресенске отметил 10-летие

Юбилейный концерт творческого коллектива под названием «Царство талантов» состоялся в доме культуры села Ашитково. Мероприятие стало не только итогом работы коллектива за 10 лет, но и символом дальнейшего развития ансамбля.

Ансамбль народной песни «Радушие» заслужил за годы творческой деятельности признание и любовь жителей и стал важной частью культурной жизни села. Коллектив, которым руководит Лидия Дроздова, бережно хранит народные традиции, обращается как к корням русской народной песни, так и к современным обработкам, а артисты демонстрируют высокий уровень исполнения и искреннюю эмоциональность.

С юбилеем «Радушие» поздравили директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова и руководитель дома культуры села Ашитково Кристина Белоусова. Они подчеркнули важность вклада коллектива в культурную жизнь Воскресенска и поблагодарили всех участникам ансамбля за активную творческую деятельность.