Ансамбль народного танца завершил творческий сезон концертом в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» подвели итоги работы одного из старейших хореографических коллективов округа. Вечер был посвящен завершению сезона и отмечен награждением участников разных возрастных групп.

В течение года ансамбль участвовал в концертах, конкурсах и фестивалях. Особое значение имело 45-летие коллектива, которое стало центральной датой сезона. В репертуаре «Сувенира» сохранились как новые постановки, так и проверенные временем номера.

Старшая группа представила зрителям наиболее яркие танцевальные композиции. Юные участники получили награды в различных номинациях, среди которых «За высокую технику исполнения танца», «За высокую сценическую культуру», «За артистизм», «За трудолюбие», «За активность, инициативу и помощь руководителям», «За волю к победе» и «Прорыв года».

В коллективе занимаются более 150 человек в возрасте от трех до 40 лет. За годы работы было создано около 200 танцевальных номеров. Ансамбль выступал на площадках в России и за рубежом и неоднократно становился лауреатом конкурсов.

Руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Тышецкая, отметила вклад каждого участника в общий результат.



«Каждый сезон для нас — это большая совместная работа, в которой растет не только мастерство, но и сам коллектив», — сказала она.