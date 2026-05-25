Ансамбль народного танца завершил творческий сезон концертом в Воскресенске
23 мая во Дворце культуры «Химик» состоялась церемония «Золотой танцор». Она подвела итоги творческого сезона народного коллектива «Ансамбль народного танца „Сувенир“.
Во Дворце культуры «Химик» подвели итоги работы одного из старейших хореографических коллективов округа. Вечер был посвящен завершению сезона и отмечен награждением участников разных возрастных групп.
В течение года ансамбль участвовал в концертах, конкурсах и фестивалях. Особое значение имело 45-летие коллектива, которое стало центральной датой сезона. В репертуаре «Сувенира» сохранились как новые постановки, так и проверенные временем номера.
Старшая группа представила зрителям наиболее яркие танцевальные композиции. Юные участники получили награды в различных номинациях, среди которых «За высокую технику исполнения танца», «За высокую сценическую культуру», «За артистизм», «За трудолюбие», «За активность, инициативу и помощь руководителям», «За волю к победе» и «Прорыв года».
В коллективе занимаются более 150 человек в возрасте от трех до 40 лет. За годы работы было создано около 200 танцевальных номеров. Ансамбль выступал на площадках в России и за рубежом и неоднократно становился лауреатом конкурсов.
Руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мария Тышецкая, отметила вклад каждого участника в общий результат.
«Каждый сезон для нас — это большая совместная работа, в которой растет не только мастерство, но и сам коллектив», — сказала она.