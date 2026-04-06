Ансамбль народного танца из Серпухова стал лауреатом всероссийского конкурса талантов

Народный хореографический ансамбль «Вдохновение» школы № 18 достойно представил Серпухов на престижном всероссийском конкурсе «Дети России», который проходил в Сочи с 3 по 6 апреля. Юные артисты продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, артистизм и настоящую любовь к танцу, выступая среди сильнейших хореографических коллективов страны.

Средняя группа ансамбля добилась выдающегося успеха, завоевав главную награду конкурса — Гран-при, что стало признанием их таланта и профессионализма. Старшая группа также показала блестящий результат — стала лауреатом I степени, подтвердив стабильность своих достижений и высочайший уровень подготовки.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева подчеркнула: «За этими наградами — ежедневный труд, любовь к танцу и вера в свои силы. Спасибо руководителю Ольге Афанасьевой за то, что растит настоящие таланты». Такой успех ансамбля «Вдохновение» стал ярким примером плодотворной работы и вдохновением для всех юных артистов города.