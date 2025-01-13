Ансамбль «Любушка» выступил для подопечных «Желтого креста» в Богородском округе

Фото: Пресс-служба администрации Богородского г.о.

Артисты вокального коллектива из Дома культуры поселка Новостройка посетили благотворительную организацию «Желтый крест». Ансамбль подготовил специальную рождественскую программу концерта.

Вокалисты коллектива, которым руководит Александр Мирошников, исполнили популярные и всеми любимые песни. Зрители подпевали артистам и тепло принимали все музыкальные номера, награждая ансамбль бурными аплодисментами. Концерт стал настоящим праздником для всех присутствующих, заставив слушателей улыбаться и погрузиться в приятные воспоминания.

Такие мероприятия не только дарят радость, но и дают подопечным «Желтого креста» возможность почувствовать себя нужными и любимыми. Организация заботится о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и помогает им вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте