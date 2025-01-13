Ансамбль «Любушка» выступил для подопечных «Желтого креста» в Богородском округе

Вокалисты коллектива, которым руководит Александр Мирошников, исполнили популярные и всеми любимые песни. Зрители подпевали артистам и тепло принимали все музыкальные номера, награждая ансамбль бурными аплодисментами. Концерт стал настоящим праздником для всех присутствующих, заставив слушателей улыбаться и погрузиться в приятные воспоминания.

Такие мероприятия не только дарят радость, но и дают подопечным «Желтого креста» возможность почувствовать себя нужными и любимыми. Организация заботится о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и помогает им вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.