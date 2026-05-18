Ансамбль казачьей песни из Лобни стал призером международного конкурса

Международный фестиваль хорового и вокального искусства «Музы белых ночей» проходил в Санкт-Петербурге с 11 по 15 мая. В конкурсе участвовали творческие коллективы со всей России.

Лобню представлял ансамбль казачьей песни «Ясна зброя» из дома культуры «Луговая» под руководством Оксаны Корниловой. Коллектив исполнил три музыкальных произведения, включая широко известную песню «Ехал казак с Дону».

Компетентное жюри, состоявшее из заслуженных работников культуры России, доцентов и кандидатов педагогических наук республики Татарстан и Санкт-Петербурга, высоко оценило выступление лобненского ансамбля. По результатам конкурса коллектив занял почетное третье место.

«Вы — настоящие герои сцены и достойны самых громких аплодисментов. Пусть впереди будет еще больше ярких побед и радостных моментов», — поздравили артистов и их наставника в администрации дома культуры «Луговая».