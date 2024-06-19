Ансамбль казачьей песни из Лобни поучаствовал в межрегиональном фестивале

Ансамбль казачьей песни из Лобни выступил с творческим номером на вокальном конкурсе «Пой, душа казачья!». Также для гостей «Казачьей заставы» организовали развлекательную программу. В нее вошло исполнение казачьих песен, показательные выступления школы конного спорта и турнир по рубке шашкой. В рамках фестиваля прошла ярмарка мастеров. Еще одним событием стали состязания на «Кубок Атамана». Работала и гастрономическая площадка, где гости могли продегустировать казачьи блюда.Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».