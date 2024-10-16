Ансамбль из Воскресенска стал лауреатом окружного этапа хорового фестиваля

Два хоровых коллектива Дворца культуры «Химик» и Муниципального учреждения «Центр развития культуры» представили городской округ Воскресенск на прослушиваниях в окружном этапе X Всероссийского хорового фестиваля. Ансамбль «Хор русской песни „Русь“» стал лауреатом III степени.

Посвященный Году семьи конкурс проходил в Твери на базе Тверского музыкального колледжа имени Модеста Мусоргского. Участниками фестиваля стали хоровые коллективы и ансамбли народно-певческого жанра из 15 регионов России: Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской и других областей.

Коллектив из Воскресенска «Хор русской песни „Русь“» стал лауреатом III степени конкурса. Ансамбль с 50-летней историей широко известен поклонниками народного искусства далеко за пределами Воскресенска. С момента основания хором руководит заслуженный работник культуры Московской области Татьяна Канкасова.

Образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль „Жемчужинка“» наградили дипломом участника в номинации «Детские любительские народные хоры». Юные воскресенцы выступают под руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Елены Валенковой, творческому объединению в этом году исполнилось 25 лет.

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