Ансамбль из Воскресенска получил Гран-при Международного хореографического конкурса

Воскресенский ансамбль народного танца «Злато» завоевал Гран-при Международного хореографического конкурса «Молодость» в Коломне. Коллектив ДК «Цементник» также получил диплом за сохранение традиций и целый ряд высших наград в разных категориях.

Лауреатами I степени стали сразу несколько групп ансамбля: старшая и подростковая группы с номером «Рязанская растащиха», подростковая группа с сербским танцем «Чачак» и средняя группа с американской постановкой «Love is…». Особой победой стало первое место для мам воспитанниц, исполнивших танец «Закружила круговерть». Солистки Дарья Коробейникова и Варвара Никулина были удостоены звания лауреатов II степени за сольные номера «Обновы» и «Я сотку себе жизнь».

Коллектив и его художественный руководитель Ирина Цыганова получили высокую оценку жюри за сохранение народных традиций и высокий исполнительский уровень. Поздравления с победой принимает весь ансамбль «Злато» — яркий представитель культуры Воскресенска на международной сцене.