Ансамбль из Серпухова выступил на форуме Росмолодежи в Москве

Национальный центр «Россия» 22 ноября стал эпицентром энергии и амбиций, приняв более трех тысяч молодых и целеустремленных людей со всей страны на итоговом мероприятии Росмолодежи — проектах «Предпринимай» и «Созидатели». Кульминацией дня стала торжественная церемония награждения всероссийской премии «Молодой предприниматель России», отметившая самые яркие и инновационные проекты молодежи.

Форум посетили заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, дизайнер Игорь Гуляев и актриса Ксения Алферова.

Их выступление стало ярким символом созидательной энергии и таланта, присущего российской молодежи.

Грандиозное событие открылось впечатляющей постановкой «Город создателей» в исполнении Образцового коллектива «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа. Под руководством талантливого балетмейстера Джамили Мирзоевны Старостиной, педагога колледжа, артисты создали мощный и вдохновляющий пролог, задав высокий тон всему мероприятию.

Завершилась церемония награждения столь же эффектно, как и началась: Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа вновь вышел на сцену, чтобы совместно со сводным хором «Первых» исполнить финальную постановку.

Это мощное и вдохновляющее завершение стало ярким аккордом грандиозного дня, полного признания, вдохновения и предвкушения новых свершений.