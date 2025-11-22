Ансамбль из Серпухова стал лауреатом всероссийского фестиваля народных танцев

Юные таланты Детской школы искусств имени Алябьева в Серпухове стали призерами всероссийских и областных конкурсов. Сводный ансамбль школы блестяще выступил в категории народного танца в конкуренции с коллективами из Рязани, Орла и Москвы. Артисты стали лауреатами первой, второй и третьей степеней под руководством Марины Марковой.

Помимо этого, артисты из Серпухова успешно выступили в областном фортепианном конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста», который прошел в Детской школе искусств имени Верстовского в Химках. В мероприятии приняли участие более 250 конкурсантов из 20 городов Подмосковья. Добрыня Кузнецов из Серпухова удостоен звания лауреата первой степени, а Александра Хрестина отмечена дипломом «Творческая перспектива».

Спустя три дня в Чехове прошел межзональный конкурс технического мастерства по фортепиано «Степень к Парнасу». Добрыня Кузнецов вновь стал лауреатом первой степени, а Александра Хрестина — второй.

Воспитанники хореографического отделения выступили в Туле во время всероссийского фестиваля-конкурса «Танцевальная весна» и стали лауреатами первой, второй и третьей степеней.