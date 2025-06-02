Ансамбль из Реутова вошел в тройку лидеров международного фестиваля талантов

По результатам XXXI Международного фестиваля-конкурса «Союз талантов России» ансамбль русской песни «Славяночка» из Реутова вошел в число трех лучших коллективов. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В историческом Колонном зале Дома Союзов в Москве собрались свыше 2500 участников из 34 регионов России. Они представили 186 творческих номеров. Среднюю группу ансамбля «Славяночка» из Реутова с русской народной песней «Не пляшите девки дюжа» удостоили звания одного из трех лучших ансамблей страны в номинации «Народный вокал».

В завершение фестиваля прошел гала-концерт «Песни, опаленные войной». Вместе с победителями конкурса на сцену вышли артисты российской эстрады.

Отметим, что в этом году ансамблю «Славяночка» исполнится 15 лет. Коллектив под руководством Вероники Бычковой наградили медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Артисты ансамбля регулярно участвуют в телевизионных программах федерального канала «Россия».