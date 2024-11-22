Ансамбль из Раменского показал клип на всероссийском фольклорном фестивале
Клип на песню «Горькая моя Родина» представили участники ансамбля «Казаки.ру» из Раменского. Его продемонстрировали во время выступления коллектива на гала-концерте Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг».
Накануне мероприятия артисты столкнулись с трудностями: авторы песни «Родина» — Александра Пахмутова и Николай Добронравов, поэтому необходимо было получить разрешение от них.
«Мы нашли представителя Александры Пахмутовой, он очень нам помог. Специально поехал к ней, композитор собственноручно написала на письме с моей просьбой „Разрешаю“», — отметила руководитель ансамбля «Казаки.ру» Ольга Федотова.
Она также рассказала о том, как родилась идея клипа.
«Наша песня созвучна обстановке и настроению, которое сейчас ощущается в стране — защищать Родину. Отец Андрей очень помог нам. Разрешил снимать в храме и сам поучаствовал в съемках. Благословил нас!» — поделилась Ольга Федорова.
Одна из участниц ансамбля Валерия Дворцова выступила в качестве режиссера клипа. Снимал видео известный в Раменском видеооператор Алексей Терешкин.
В клипе можно увидеть настоятеля Казанского храма в городе Раменское, протоиерея Андрея Козорезова. Он возглавляет Духовно-Гуманитарный конвой Раменского благочиния и регулярно навещает военнослужащих специальной военной операции, чтобы доставить гуманитарную помощь.
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