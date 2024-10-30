Ансамбль из Подольска стал лауреатом всероссийского конкурса русской пляски

Детско-юношеский коллектив фольклорного ансамбля «Терем» из Подольска стал лауреатом первой степени десятого Всероссийского конкурса по традиционной русской пляске «Перепляс». На творческие соревнования съехались 15 ансамблей, 12 пар и 15 солистов из 10 регионов России.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, Солисты Ксения Кондратенко и Татьяна Теренина стали лауреатами второй степени в номинации «Парная пляска», а Мария Болотникова — в сольной пляске.
Гран-при фестиваля получили выпускники ансамбля «Терем» Сергей Дзендзя и Алина Мухаматшина.
Конкурс прошел в Липецке с 25 по 27 октября.
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