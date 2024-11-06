Ансамбль танца из Подольска выиграл Гран-при международного конкурса

Международный конкурс исполнительского искусства «Роза ветров» проходил в Москве в 30-й раз. Артисты из Подольска завоевали на нем высшую награду.

Юбилейный конкурс собрал исполнителей из 45 регионов России и 21 страны, в том числе Индии, Мексики, Китая, Египта и Монголии. Ансамбль «Синяя птица» выступал в номинации «хореография» и показал два классических танца. Жюри высоко оценило мастерство юных балерин из Подольска. Ансамбль получил главный приз конкурса.

Гран-при коллективу вручили глава благотворительного фонда «Арт-фестиваль „Роза ветров“ Наталья Рябова и популярный актер Александр Олешко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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