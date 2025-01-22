Ансамбль из Ногинска принял участие в областном Фольклорном фестивале

В Доме культуры «Северный» в Балашихе состоялся яркий праздник — Святочная панорама «Васильевские гуляния». В мероприятии приняли участие детские фольклорные коллективы из Подмосковья.

Старшая группа фольклорного ансамбля «Беседа» Ногинской детской школы искусств представила рождественскую программу, подготовленную под руководством Нины Грасенковой. Ребята исполнили традиционные песни и погрузили зрителей в атмосферу русских святочных обычаев.

Программа праздника была насыщенной и разнообразной: гости могли посетить мастер-классы, поучаствовать в традиционных играх, танцах, хороводах и общей вечерке. На ярмарке можно было приобрести изделия народных ремесел, а для всех участников были организованы угощения с горячим ароматным чаем.

Особым украшением праздника стало исполнение песен из разных регионов России — Московской, Тульской, Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Иркутской областей.

«Васильевские гуляния» подарили радость и вдохновение всем участникам и гостям мероприятия, напоминая о важности сохранения народных традиций и культуры.