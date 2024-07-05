Ансамбль из Лобни выступил в военном госпитале в Марфино

Концерт хора русской песни «Сударушка» из Лобни прошел в военном санатории Марфино. Артисты исполнили русские народные песни и советские произведения.

Зрителями стали ветераны военной службы и участники специальной военной операции, которые проходят восстановление в госпитале.

«Мы вложили в наше выступление всю нашу творческую энергию. Никто не остался равнодушным, зрители долго не отпускали ансамбль своими бурными аплодисментами», — прокомментировали участники хора.

Отметим, что во дворце культуры «Чайка», где занимается коллектив «Сударушка», регулярно показывают кинофильмы, работают творческие коллективы, студии и кружки. Сотрудники организовывают фестивали, конкурсы и выставки, проводят спектакли и концерты.

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