Ансамбль из Лобни стал призером всероссийского конкурса казачьей культуры
Ансамбль «Лыченица» дома культуры «Красная поляна» городского округа Лобня открыл новый творческий сезон. Он принял участие во всероссийском творческом конкурсе казачьей культуры «Гуляй казак», который прошел в центре столицы.
Танцоры представили на суд жюри два ярких хореографических номера: «Лебедушка» и «Эх, казачка». Их выступление не осталось незамеченным, и по итогам конкурса ансамбль «Лыченица» был удостоен диплома Лауреатов II степени.
Напомним, что старейший дом культуры округа «Красная поляна» в прошлом году отметил свое 95-летие. Здесь занимаются более 800 человек в различных секциях и кружках, что подчеркивает его значимость для местного сообщества.
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