Ансамбль из Лобни стал лауреатом всероссийского хореографического конкурса

Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» городского округа Лобня стали участниками Всероссийского открытого конкурса современного танца «Красная Гора». Ребята победили в номинации «Эстрадный танец».
Средняя и старшая группа воспитанников ансамбля «Серпантин» стали лауреатами III степени среди участников в направлении «Эстрадный танец». Всего на конкурсе во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске собрались коллективы из более чем 20 городов Московской области.
Отметим, что Дому культуры «Красная поляна» в Лобне в 2024 году исполнилось 95 лет. Свыше 800 человек занимаются в нем в секциях и кружках. Ребята регулярно становятся участниками конкурсов различного уровня и выигрывают награды. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 579-40-58.
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