Ансамбль из Лобни стал лауреатом всероссийского хореографического конкурса

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» городского округа Лобня стали участниками Всероссийского открытого конкурса современного танца «Красная Гора». Ребята победили в номинации «Эстрадный танец».

Средняя и старшая группа воспитанников ансамбля «Серпантин» стали лауреатами III степени среди участников в направлении «Эстрадный танец». Всего на конкурсе во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске собрались коллективы из более чем 20 городов Московской области.

Отметим, что Дому культуры «Красная поляна» в Лобне в 2024 году исполнилось 95 лет. Свыше 800 человек занимаются в нем в секциях и кружках. Ребята регулярно становятся участниками конкурсов различного уровня и выигрывают награды. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 579-40-58.

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