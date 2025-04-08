Ансамбль из Лобни стал лауреатом всероссийского хореографического конкурса

Средняя и старшая группа воспитанников ансамбля «Серпантин» стали лауреатами III степени среди участников в направлении «Эстрадный танец». Всего на конкурсе во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске собрались коллективы из более чем 20 городов Московской области.

Отметим, что Дому культуры «Красная поляна» в Лобне в 2024 году исполнилось 95 лет. Свыше 800 человек занимаются в нем в секциях и кружках. Ребята регулярно становятся участниками конкурсов различного уровня и выигрывают награды. Подробную информацию можно узнать по телефону: +7 (495) 579-40-58.