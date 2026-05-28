Ансамбль из Лобни стал лауреатом областного фестиваля
Областной фестиваль хорового искусства «Битва хоров» прошел 26 мая в Истре. Лобню представили два коллектива: ансамбль народной песни «Русская песня» и академический хор «Серебряные росы».
Ансамбль «Русская песня» под руководством Людмилы Устиновой из Дворца культуры «Красная Поляна» завоевал звание лауреата III степени в номинации «Патриотическая песня». Академический хор ветеранов «Серебряные росы» под руководством Ирины Сероглазовой из Дворца культуры «Чайка» стал обладателем Гран-при и лауреатом III степени.
«Это был настоящий праздник души! Мы очень волновались, ведь конкуренция была серьезная — столько сильных коллективов со всего Подмосковья. Но когда вышли на сцену и запели, волнение ушло. Осталась только радость от того, что мы можем нести людям наше творчество. Спасибо организаторам за такую теплую атмосферу и зрителям за поддержку», — прокомментировали участницы фестиваля.
Помимо конкурсных выступлений, в программу мероприятия вошли творческие мастер-классы и ярмарка изделий истринских ремесленников.