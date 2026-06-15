Ансамбль из Лобни стал лауреатом межрегионального фестиваля

Образцовый ансамбль танца «Карнавал» из дворца культуры «Чайка» стал лауреатом I и II степени на конкурсе «Троицкие обереги» в деревне Василево в Тверской области, который прошел 13 июня. В нем участвовали представители 22 регионов России.

Фестиваль-конкурс творческих коллективов и солистов проходил уже в 11-й раз. В заочном этапе приняли участие более 100 коллективов, в очном выступили свыше 80. Лобненский ансамбль достойно представил свой город в номинации «Народный танец».

Участники отметили, что это мероприятие — грандиозное торжество народной культуры, где сплетаются вековые традиции и единство народов России. Фестиваль считается визитной карточкой Тверского региона, и коллектив рад, что смог достойно представить Лобню.

Мероприятие прошло в рамках межрегионального фестиваля русской культуры «Обереги России» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова. Итоговый гала-концерт с участием лауреатов конкурса состоится в октябре 2026 года в Калужской области.