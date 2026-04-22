Ансамбль из Лобни стал дипломантом международного конкурса хореографии

Коллектив народного танца «Лыченица» из дома культуры «Красная Поляна» принял участие в состязании «Восхождение», которое состоялось уже в шестой раз. В этом году он проходил с 17 по 20 апреля в Калининграде.

В конкурсной программе были сольные и ансамблевые выступления в разных жанрах, круглые столы для руководителей и членов жюри, а также мастер-классы от известных хореографов и балетмейстеров.

Лобненский коллектив достойно представил свой город: по итогам состязаний ансамбль завоевал три диплома — I, II и III степени. Завершилось мероприятие гала-концертом.

В администрации дома культуры ребят поздравили с успехом и пожелали новых творческих побед.

«Красная Поляна» — один из старейших учреждений в Лобне. В нем занимаются более 800 человек. Кружки и секции регулярно участвуют в конкурсах разного уровня и часто возвращаются с наградами. Также здесь проходят концерты, спортивные соревнования, развлекательные программы и мастер-классы. Адрес: улица Спортивная, дом № 4.