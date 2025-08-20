Ансамбль из Истры стал лучшим на областном фестивале

В числе лучших и ансамбль русский песни «Брусника» Павло-Слободского Дома культуры, коллектив стал лауреатом второй степени. Еще одно призовое место у Дедовского ДК - хор русской песни «Напевы России» стал обладателем третьего места этого фестиваля.

Сам конкурс проходил в два тура, в последний отобрали около 40 коллективов со всего Подмосковья. А его цель – сохранение и развитие культурного наследия народов России, укрепление межэтнического согласия и духовно-нравственных ценностей. Задачами мероприятия являются поддержка и развитие традиционных народных промыслов, ремесел и искусств.

В этот день участники выступали со своими номерами для оценки жюри, а после прошел гастрономический фестиваль «Еда на все времена», можно было продегустировать национальные блюда.