Ансамбль из Химок выиграл на всероссийском детском балетном конкурсе

Участники ансамбля «Улыбка» Центральной детской школы искусств в Химках заслужили призовые места на всероссийском конкурсе «Белый Лебедь». Талантливые ребята вошли в число лучших среди танцоров со всей России и из Белоруссии.

Конкурс «Белый Лебедь» включен в список престижных творческих состязаний министерства просвещения. Ансамбль из Химок претендовал на победу в номинациях «Народно-сценический танец» и «Современный танец». Жюри присудили его членам почетные награды и титулы: Гран-при, звание лауреатов I и III степеней.

«Этот успех — результат упорного труда, таланта наших юных артистов и мастерства их художественного руководителя Ларисы Владимировны Голенковой. Поздравляю хореографический ансамбль „Улыбка“ с блестящей победой и желаю дальнейших творческих успехов!» — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Ансамбль «Улыбка» существует уже более 25 лет. Его профиль — фольклорное творчество народов России. Участники танцевального коллектива регулярно участвуют в соревнованиях муниципального и всероссийского масштаба и занимают почетные призовые места.

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