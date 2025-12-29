Ансамбль из Егорьевска выиграл всероссийский конкурс

Детский хор «Солнечная капель» из школы № 1 выступил на московском областном этапе Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Конкурсанты заняли первое место.

«Успех стал результатом не только природного таланта детей, но и кропотливого труда, усердия и безграничной преданности музыке. Руководителем коллектива „Солнечная капель“ является педагог Ирина Калинкина, чей многолетний опыт и глубокие знания позволили раскрыть музыкальный потенциал каждого начинающего артиста», — сообщили организаторы.

Под ее руководством дети не только осваивают вокальные техники, но и учатся чувствовать музыку, работать в команде и преодолевать волнение перед сценой.

Сам конкурс, ставший площадкой для демонстрации талантов, проходил в Реутове. Он собрал множество коллективов и исполнителей не только из Подмосковья и Москвы, но и из других регионов России.