Ансамбль из Дзержинского вышел в финал международного конкурса «Имена России»

Источник фото: Евгений Савин
Фото: Источник фото: Евгений Савин

Ансамбль «Элегия» из Дзержинского вышел в финал X Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Имена России». Отборочные соревнования прошли в Волгограде 12 мая.

Коллектив получил высокую оценку жюри за великолепное исполнение произведения Михаила Глинки «Венецианская ночь».

«Люди, услышав нашу программу, удивляются: почему дети не поют всем знакомые, популярные мелодии, а исполняют именно классическую музыку? И здесь есть небольшой секрет. Классическая музыка не просто приятна на слух. Она еще и целительная. Дети отрываются от компьютера. Они понимают, что существует другой, уникальный мир звуков», — рассказала руководитель коллектива «Элегия» Ольга Андреева.

Ансамбль представит Подмосковье в финале конкурса в Ростове-на-Дону.

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