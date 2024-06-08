Ансамбль из Дзержинского вышел в финал международного конкурса «Имена России»
Ансамбль «Элегия» из Дзержинского вышел в финал X Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Имена России». Отборочные соревнования прошли в Волгограде 12 мая.
Коллектив получил высокую оценку жюри за великолепное исполнение произведения Михаила Глинки «Венецианская ночь».
«Люди, услышав нашу программу, удивляются: почему дети не поют всем знакомые, популярные мелодии, а исполняют именно классическую музыку? И здесь есть небольшой секрет. Классическая музыка не просто приятна на слух. Она еще и целительная. Дети отрываются от компьютера. Они понимают, что существует другой, уникальный мир звуков», — рассказала руководитель коллектива «Элегия» Ольга Андреева.
Ансамбль представит Подмосковье в финале конкурса в Ростове-на-Дону.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».