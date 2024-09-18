Ансамбль из Дмитрова стал лауреатом областного фестиваля народного творчества

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино состоялся VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». В этом году мероприятие впервые прошло на сцене Летнего театра.

Организаторы рассмотрели более 60 заявок из разных уголков Подмосковья, а в конкурсной программе приняли участие более 430 участников из 20 городских округов Московской области.

Хореографический ансамбль «Светлячок» из Дмитрова продемонстрировал высокий уровень мастерства, выразительность и культуру исполнения. По итогам работы жюри, «Светлячок» удостоен звания лауреата III степени в номинации «Стилизованный русский народный танец».

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поздравил руководителей и участников ансамбля «Светлячок» с отличным результатом на областном конкурсе. Он выразил уверенность в том, что впереди еще много побед и наград.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».